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Гилберт Аренас: нужно избавиться от всех европейцев в НБА, у них нет атлетизма

Гилберт Аренас: нужно избавиться от всех европейцев в НБА, у них нет атлетизма
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Гилберт Аренас объяснил, почему европейцы не могут выступать на одном уровне с американскими баскетболистами.

«Избавьтесь от всех европейцев. Вы поступаете в колледж, чтобы учиться защите. В какой колледж ходят европейцы? У них нет атлетизма. У них нет скорости, нет прыгучести. Они являются помехой в обороне. Сегодня их цена в лиге — всего 150 евро. Назовите лучших защитников. Ни одного европейца! Только Руди Гобер и «Греческий фрик». В остальном они атакующие игроки», — сказал Аренас в эфире своего подкаста.

Ранее Гилберт Аренас высказал мнение о том, что лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс не заслуживает статуи в Лос-Анджелесе.

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