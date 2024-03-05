Секулич — об игре с «Енисеем»: счёт не отражает, насколько сложным был матч

Главный тренер «Локо» Александер Секулич ответил на вопросы журналистов после победного выездного матча с «Енисеем» (101:87).

«Очень интересный матч. У нас был определённый план. Мы знаем, какие игроки есть у «Енисея», знаем, какой вклад в игру своей команды вносит Ксэвьер Ратэн-Мэйс, и старались подготовиться к этому. Но в первой половине матча у нас не всё получалось. Пришлось корректировать игру в большом перерыве. После того как мы хорошо отзащищались, мы обрели уверенность в атаке.

Ошибётся тот, кто увидит итоговый счёт и решит, что матч был простым для нас. На самом деле нам было сложно, и я поздравляю своих игроков с этим результатом. Они весь сезон прекрасно действуют именно как команда. Это абсолютно точно команда уровня топ-6.

Если ты, играя против них, допустишь просчёт в тактике, они тебя накажут, что мы могли видеть сегодня в первой половине матча. Нам пришлось серьёзно перестроить игру, чтобы добиться победы. На этой стадии турнира мы точно не собираемся никого недооценивать», — передаёт слова Секулича официальный сайт клуба.

Напомним, сегодня, 5 марта, в Красноярске «Локомотив-Кубань» встречался с «Енисеем» в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Игра закончилась со счётом 101:87 в пользу команды Секулича.