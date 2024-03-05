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Владислав Емченко оценил своё индивидуальное выступление в матче с «Енисеем»

Владислав Емченко оценил своё индивидуальное выступление в матче с «Енисеем»
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Защитник «Локомотива-Кубань» Владислав Емченко в матче с «Енисеем» (101:87) обновил сразу два личных рекорда — по набранным за матч очкам (21) и по результативным передачам (11). Таким образом впервые в карьере Емченко впервые оформил дабл-дабл.

Единая лига ВТБ . Группа А
05 марта 2024, вторник. 15:30 МСК
Енисей
Красноярский край
Окончен
87 : 101
Локомотив-Кубань
Краснодар
Енисей: Ратэн-Мэйс - 32, Хопкинс - 16, Мартин - 14, Белянков - 9, Балашов - 7, Карпенко - 4, Бич - 3, Долинин - 2, Топтунов, Лобарев, Сонько, Загретдинов
Локомотив-Кубань: Бэрфорд - 25, Емченко - 21, Уайт - 14, Узинский - 13, Темиров - 10, Елатонцев - 6, Мартюк - 5, Ндур - 4, Щербенев - 3, Ведищев, Сычков

«Могу ли назвать сегодняшний матч лучшим для себя в Единой лиге ВТБ? Ну, дабл-даблов я раньше точно не делал. Обычно, если ты забиваешь много, то передач меньше отдаёшь. И наоборот.

А сегодня так сложилось, что партнёры забивали с моих пасов и сам я несколько раз здорово попал. Тренерам тоже спасибо за доверие. Да, наверное, это лучший мой матч в сезоне. Пока что. Надеюсь, что будут игры ещё лучше» —цитирует Емченко пресс-служба клуба.

Сегодня в Красноярске «Локомотив-Кубань» одержал победу над «Енисеем» в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счётом 101:87.

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