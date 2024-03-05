Владислав Емченко оценил своё индивидуальное выступление в матче с «Енисеем»

Защитник «Локомотива-Кубань» Владислав Емченко в матче с «Енисеем» (101:87) обновил сразу два личных рекорда — по набранным за матч очкам (21) и по результативным передачам (11). Таким образом впервые в карьере Емченко впервые оформил дабл-дабл.

«Могу ли назвать сегодняшний матч лучшим для себя в Единой лиге ВТБ? Ну, дабл-даблов я раньше точно не делал. Обычно, если ты забиваешь много, то передач меньше отдаёшь. И наоборот.

А сегодня так сложилось, что партнёры забивали с моих пасов и сам я несколько раз здорово попал. Тренерам тоже спасибо за доверие. Да, наверное, это лучший мой матч в сезоне. Пока что. Надеюсь, что будут игры ещё лучше» —цитирует Емченко пресс-служба клуба.

Сегодня в Красноярске «Локомотив-Кубань» одержал победу над «Енисеем» в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счётом 101:87.