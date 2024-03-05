Арсич объяснил причины поражения «Енисея» в матче с «Локомотивом» в Единой лиге

Главный тренер красноярского «Енисея» Йовица Арсич высказался после матча в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубань», в котором его команда потерпела поражение со счётом 87:101.

«На мой взгляд, сегодня мы играли лучше, чем в предыдущей встрече с «Пармой». И я доволен той энергией, которую игроки показали сегодня, выходя на площадку. Нужно понимать, что мы играли с очень сильной командой — в топ-6 нет слабых команд. На мой взгляд, у них гораздо более длинная скамейка, они могут использовать ротацию лучше, чем мы.

Если посмотреть на первую половину игры, то можно увидеть, что «Локо» не вышли на свои 100%, но в ключевые моменты второй половины матча было видно их качество, когда они включились по полной за счёт агрессивной защиты, а наши лидеры стали уставать.

Поэтому «Локомотив» удавалось брать больше подборов, получать возможность на быстрые отрывы, плюс точные трёхочковые броски. Это и стало фактором нашего поражения. Но я хочу сказать, что я доволен прогрессом нашей команды, что мы сегодня играли лучше по сравнению с последним матчем. И наша задача сейчас стоит в том, чтобы продолжить работать и улучшиться к следующей игре в Лиге ВТБ», — приводит слова Арсича телеграм-канал «Енисея».