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«Если будет хорошая возможность — уйду». Тренер «Зенита» Паскуаль — о своих планах

«Если будет хорошая возможность — уйду». Тренер «Зенита» Паскуаль — о своих планах
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Главный тренер баскетбольного клуба «Зенит» испанец Хавьер Паскуаль в эфире подкаста Area52 поделился мыслями о своём будущем после окончания текущего сезона Единой лиги ВТБ.

«Мой контракт заканчивается летом. Сейчас я совсем об этом не думаю. Если подвернётся хорошая возможность, то я уйду. Если нет, останусь дома» — сказал Паскуаль.
Испанский специалист возглавляет петербургскую команду с 2020 года. Под его руководством «Зенит» становился чемпионом лиги ВТБ в сезоне-2021/2022, бронзовым призёром в сезоне-2020/2021, двукратным обладателем (2022 и 2023) и серебряным призёром (2021) Суперкубка лиги. Хавьер дважды (2022 и 2023) признавался лучшим тренером Суперкубка и тренером года (2021) Единой лиги. Сейчас команда из Санкт-Петербурга занимает четвёртое место в группе А, имея в активе 47 очков.

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