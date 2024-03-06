Единая лига сезона-2023/2024: расписание матчей 6 марта

В среду, 6 марта, пройдёт игровой день в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Будут сыграны четыре матча. Первыми на паркет «ДИВС Уралочки» выйдут екатеринбургский «Уралмаш» и «Самара». Затем пройдёт матч в Казахстане между местной «Астаной» и «Минском». Игровой день завершится встречами «Парма» — «Зенит» и МБА — «Автодор».
17:30: «Уралмаш» — «Самара»
Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Турнирное положение: «Уралмаш» (17-13) — первое место группы Б; «Самара» (16-13) — второе место группы Б.
18:00: «Астана» — «Минск»
Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Турнирное положение: «Астана» (10-18) — пятое место группы Б; «Минск» (0-29) — восьмое место группы Б.
18:00: «Парма» — «Зенит»
Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Турнирное положение: «Парма» (17-11) — пятое место группы А; «Зенит» (19-9) — четвёртое место группы А.
20:00: МБА — «Автодор»
Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Турнирное положение: МБА (9-20) — шестое место группы Б; «Автодор» (13-16) — третье место группы Б.
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