Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лондон Лайонс — Тюрк Телеком. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Единая лига ВТБ сезона-2023/2024: расписание матчей 6 марта 2024 года, во сколько начало, где смотреть, Зенит, Уралмаш

Единая лига сезона-2023/2024: расписание матчей 6 марта
Аудио-версия:
Комментарии

В среду, 6 марта, пройдёт игровой день в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Будут сыграны четыре матча. Первыми на паркет «ДИВС Уралочки» выйдут екатеринбургский «Уралмаш» и «Самара». Затем пройдёт матч в Казахстане между местной «Астаной» и «Минском». Игровой день завершится встречами «Парма» — «Зенит» и МБА — «Автодор».

17:30: «Уралмаш» — «Самара»

Единая лига ВТБ . Группа Б
06 марта 2024, среда. 17:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Не начался
Самара
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Турнирное положение: «Уралмаш» (17-13) — первое место группы Б; «Самара» (16-13) — второе место группы Б.

18:00: «Астана» — «Минск»

Единая лига ВТБ . Группа Б
06 марта 2024, среда. 18:00 МСК
Астана
Астана
Не начался
Минск
Минск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Турнирное положение: «Астана» (10-18) — пятое место группы Б; «Минск» (0-29) — восьмое место группы Б.

18:00: «Парма» — «Зенит»

Единая лига ВТБ . Группа А
06 марта 2024, среда. 18:00 МСК
Парма
Пермский край
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Турнирное положение: «Парма» (17-11) — пятое место группы А; «Зенит» (19-9) — четвёртое место группы А.

20:00: МБА — «Автодор»

Единая лига ВТБ . Группа Б
06 марта 2024, среда. 20:00 МСК
МБА
Москва
Не начался
Автодор
Саратов
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Турнирное положение: МБА (9-20) — шестое место группы Б; «Автодор» (13-16) — третье место группы Б.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию матча «Парма» — «Зенит». Итоги игрового дня будут опубликованы в соответствующем материале.
Следить за матчами:
В Перми будет Санкт-Петербург! «Парма» примет «Зенит» Хавьера Паскуаля. Единая лига — LIVE
Live
В Перми будет Санкт-Петербург! «Парма» примет «Зенит» Хавьера Паскуаля. Единая лига — LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android