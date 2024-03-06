Перасович рассказал, какое обстоятельство помогло УНИКСу одержать победу над ЦСКА

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победный матч в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА (84:78), который состоялся вчера, 5 марта.

«Игра получилась очень типичной для УНИКСа и ЦСКА. По сравнению с нашей последней встречей с москвичами в феврале, мы хорошо стартовали, однако вскоре остановились, и хозяева захватили преимущество.

Во второй половине стало ещё сложнее. Тем не менее наша команда показала больше жёсткости. Мы входили в последнюю четверть при практически равном счёте и знали: если заставить ЦСКА потерять концентрацию, будет легче.

При равных матчах, когда исход противостояния решается в клатче, проигрывает тот, кто больше нервничает. Великолепная игра Нено Димитриевича в концовке помогла нам одержать эту победу», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.