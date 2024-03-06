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Перасович рассказал, какое обстоятельство помогло УНИКСу одержать победу над ЦСКА

Перасович рассказал, какое обстоятельство помогло УНИКСу одержать победу над ЦСКА
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Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победный матч в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА (84:78), который состоялся вчера, 5 марта.

Единая лига ВТБ . Группа А
05 марта 2024, вторник. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
78 : 84
УНИКС
Казань
ЦСКА: Тримбл - 17, Жан-Шарль - 16, М'Бай - 11, Астапкович - 10, Джекири - 6, Хэнлан - 6, Антонов - 4, Курбанов - 4, Ухов - 2, Руженцев - 2, Карданахишвили, Клюев
УНИКС: Димитриевич - 38, Найт - 12, Грин - 11, Рейнольдс - 8, Лабери - 5, Бако - 4, Зайцев - 3, Одиноков - 3, Тихоненко, Стуленков, Колесников, Лазарев

«Игра получилась очень типичной для УНИКСа и ЦСКА. По сравнению с нашей последней встречей с москвичами в феврале, мы хорошо стартовали, однако вскоре остановились, и хозяева захватили преимущество.

Во второй половине стало ещё сложнее. Тем не менее наша команда показала больше жёсткости. Мы входили в последнюю четверть при практически равном счёте и знали: если заставить ЦСКА потерять концентрацию, будет легче.

При равных матчах, когда исход противостояния решается в клатче, проигрывает тот, кто больше нервничает. Великолепная игра Нено Димитриевича в концовке помогла нам одержать эту победу», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.

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