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Трей Янг: в НБА гораздо легче набрать очки, чем в колледже или за границей

Трей Янг: в НБА гораздо легче набрать очки, чем в колледже или за границей
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Разыгрывающий защитник «Атланты Хоукс» Трей Янг высказал мнение о том, что в НБА проще набирать очки, нежели в играх других чемпионатов.

«Мне кажется, что если цифры растут, то это просто говорит об эволюции игры. Cейчас в НБА гораздо легче набрать очки, чем в колледже или за границей», — сказал Янг в эфире подкаста Тэйлор Рукс.

В нынешнем сезоне 25-летний разыгрывающий «Атланты» принял участие в 51 матче, набирая в среднем 26,4 очка, делая 10,8 результативной передачи и 2,7 подбора. На данный момент «Атланта» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Ранее Янг поделился впечатлениями от достижения лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса — 40 000 очков за карьеру.

Реакция Янга на успех Леброна:
«Это нереально». Трей Янг — о 40 000 очков Леброна Джеймса
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