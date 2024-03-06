Трей Янг: в НБА гораздо легче набрать очки, чем в колледже или за границей

Разыгрывающий защитник «Атланты Хоукс» Трей Янг высказал мнение о том, что в НБА проще набирать очки, нежели в играх других чемпионатов.

«Мне кажется, что если цифры растут, то это просто говорит об эволюции игры. Cейчас в НБА гораздо легче набрать очки, чем в колледже или за границей», — сказал Янг в эфире подкаста Тэйлор Рукс.

В нынешнем сезоне 25-летний разыгрывающий «Атланты» принял участие в 51 матче, набирая в среднем 26,4 очка, делая 10,8 результативной передачи и 2,7 подбора. На данный момент «Атланта» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Ранее Янг поделился впечатлениями от достижения лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса — 40 000 очков за карьеру.