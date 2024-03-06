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Ненад Димитриевич объяснил, за счёт чего УНИКС обыграл ЦСКА

Ненад Димитриевич объяснил, за счёт чего УНИКС обыграл ЦСКА
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Защитник казанского УНИКСа Ненад Димитриевич высказался по поводу победы в матче Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА (84:78), который состоялся вчера, 5 марта.

«Отправляясь в Москву, понимали: нас ждёт сложный матч. Месяц назад УНИКС обыграл ЦСКА в гостях, поэтому мы готовились к тому, что соперник предстанет сверхмотивированным. Считаю, мы хорошо отреагировали.

Нашей задачей было контролировать подбор, с чем мы справились, за исключением лишь отрезка во второй четверти. Считаю, сегодня каждый из парней проделал большую работу и внёс вклад в эту важную победу», — приводит слова Димитриевича пресс-служба УНИКСа.

Напомним, самым результативным игроком встречи стал как раз Димитриевич, записавший в свой актив 38 очков. УНИКС закрепился на первой строчке в таблице Единой лиги ВТБ. ЦСКА потерпел четвёртое поражение кряду и остался на второй позиции.

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