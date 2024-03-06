Име Удока отметил игру Диллона Брукса против Виктора Вембаньямы

После победы «Хьюстон Рокетс» в матче с «Сан-Антонио Спёрс» (114:101) главный тренер Име Удока техасского коллектива похвалил лёгкого форварда Диллона Брукса за игру против центрового соперника Виктора Вембаньямы.

«Сдержать Вембаньяму было главным для Диллона Брукса: он делал свою работу на ранних стадиях атаки соперника. Неважно, где находился Виктор Вембаньяма на площадке, Брукс всё время был на нём.

Брукс не дал ему сделать кучу подборов, вытеснил его со своих мест, а затем даже боролся с ним у кольца. К тому же у него была помощь от партнёров, так что мне понравилась наша универсальность в защите», — приводит слова Удоки Clutch Points.

Напомним, центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма и форвард «Шарлотт Хорнетс» Брэндон Миллер названы новичками месяца в НБА за февраль.