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Игрок «Кливленд Кавальерс» Дин Уэйд повторил уникальное достижение Коби Брайанта

Игрок «Кливленд Кавальерс» Дин Уэйд повторил уникальное достижение Коби Брайанта
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В понедельник, 4 марта, тяжёлый форвард «Кливленд Кавальерс» Дин Уэйд в матче с «Нью-Йорк Никс» повторил достижение Коби Брайанта.Это заметил портал Clutch Points.

В четвёртой четверти Уэйд набрал 20+ очков, успешно реализовав все свои броски и превзойдя команду соперника по очкам за четверть, а также вывел «Кавс» вперёд. Благодаря результативным действиям форварда «Кливленд Кавальерс» победил со счётом 105:104.

Напомним, Дину Уэйду 27 лет. За клуб «Кливленд Кавальерс» он выступает с 2019 года. В следующий раз «Кливленд Кавальерс» проведёт игру с командой «Атланта Хоукс», которая состоится завтра, 7 марта.

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