Все результаты игрового дня Единой лиги 6 марта
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6 марта в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоялся очередной игровой день. В общей сложности было проведено четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми их результатами.
Единая лига ВТБ. Результаты матчей 6 марта:
«Уралмаш» – «Самара» – 89:83
«Астана – «Минск» 76:70
«Парма» – «Зенит» 73:83
МБА – «Автодор» – 63:84.
Единая лига ВТБ . Группа Б
06 марта 2024, среда. 17:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
89 : 83
Самара
Самара
Уралмаш: Уиттакер - 21, Эллис - 19, Даглас - 12, Нэвелс - 12, Писклов - 11, Глазунов - 7, Нэльсон - 7, Пынько, Новиков, Балашов, Михеев, Захаров
Самара: Роберсон - 20, Ребич - 14, Гудумак - 14, Платонов - 11, Томпсон - 10, Далтон - 6, Загорац - 4, Умрихин - 4, Зверев, Викторов, Амосов
Единая лига ВТБ . Группа Б
06 марта 2024, среда. 18:00 МСК
Астана
Астана
Окончен
76 : 70
Минск
Минск
Астана: Хэмм - 19, Джонсон - 12, Скиппер-Браун - 12, Дэвис - 11, Пушица - 10, Андерсон - 10, Мурзагалиев - 2, Щербак, Марчук, Марчук, Айткали, Майдекин
Минск: Огунгбени-Джексон - 28, Смит - 12, Микульский - 9, Коско - 8, Борисевич - 7, Чебашек - 5, Мотовилов - 1, Стубеда, Дуду, Куратник, Аладко
Единая лига ВТБ . Группа А
06 марта 2024, среда. 18:00 МСК
Парма
Пермский край
Окончен
73 : 83
Зенит
Санкт-Петербург
Парма: Джонсон - 19, Брайс - 17, Риз - 13, Соломон - 12, Ильницкий - 7, Абдулбасиров - 3, Халтурин - 2, Перевалов, Морозов, Платунов, Тучков, Чебуркин
Зенит: Карасёв - 18, Курич - 16, Эртель - 15, Дублевич - 7, Морман - 7, Фрейзер - 6, Хантер - 6, Вольхин - 4, Жбанов - 4, Захаров, Клименко, Зубков
Единая лига ВТБ . Группа Б
06 марта 2024, среда. 20:00 МСК
МБА
Москва
Окончен
63 : 84
Автодор
Саратов
МБА: Касаткин - 22, Хоменко - 10, Лопатин - 9, Воронов - 8, Минченко - 5, Трушкин - 4, Барашков - 2, Валиев - 2, Личутин - 1, Исмаилов, Голдырев, Якушин
Автодор: Ньюмэн - 19, Хэммондс - 16, Мавра - 15, Фридзон - 10, Гаррет - 8, Торнвелл - 7, Беслач - 6, Фёдоров - 2, Халдеев - 1, Пранаускис, Наумов, Петенев
Лидером турнирной таблицы Единой лиги в группе А в настоящий момент является УНИКС. На счету команды из Казани сейчас 23 победы при шести поражениях. Группу Б возглавляет «Уралмаш». В активе екатеринбуржцев 18 побед и 13 поражений.
Уже сегодня, 7 марта, матч проведут «Нижний Новгород» и «Руна». Эта игра начнётся в 19:00 по московскому времени.
Комментарии
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