Все результаты игрового дня Единой лиги 6 марта

6 марта в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоялся очередной игровой день. В общей сложности было проведено четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми их результатами.

Единая лига ВТБ. Результаты матчей 6 марта:

«Уралмаш» – «Самара» – 89:83

«Астана – «Минск» 76:70

«Парма» – «Зенит» 73:83

МБА – «Автодор» – 63:84.

Лидером турнирной таблицы Единой лиги в группе А в настоящий момент является УНИКС. На счету команды из Казани сейчас 23 победы при шести поражениях. Группу Б возглавляет «Уралмаш». В активе екатеринбуржцев 18 побед и 13 поражений.

Уже сегодня, 7 марта, матч проведут «Нижний Новгород» и «Руна». Эта игра начнётся в 19:00 по московскому времени.