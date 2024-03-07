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Кендрик Перкинс составил список из самых опасных игроков в плей-офф НБА

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), чемпион лиги 2008 года, а ныне телеведущий и эксперт Кендрик Перкинс составил список их самых сильных игроков лиги в плей-офф.

Топ-5 игроков НБА в плей-офф по мнению Кендрика Перкинса:

1. Никола Йокич («Денвер Наггетс»)

2. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»)

3. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»)

4. Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»)

5. Джимми Батлер («Майами Хит»)

Напомним, в минувшем сезоне НБА Никола Йокич был главным действующим лицом «Денвер Наггетс» в плей-офф. В финале его команда обыграла «Майами Хит», лидером которой является Джимми Батлер.

Ранее Перкинс отреагировал на статистическое достижение лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса — 40 000 очков за карьеру.