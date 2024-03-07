Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпиакос — Виртус Болонья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Кто это?» Стив Керр пошутил по поводу Боба Майерса

«Кто это?» Стив Керр пошутил по поводу Боба Майерса
Комментарии

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр на пресс-конференции пошутил по поводу бывшего генерального менеджера команды Боба Майерса.

Репортёр: «Боб Майерс сегодня снова в здании».

Стив Керр: «Кто это?»

Репортёр: «Помните его?»

Стив Керр: «Нет, нет… Это следующий человек в этой организации!»

Напомним, Майерс отработал в «Голден Стэйт Уорриорз» девять последних сезонов, в течение которых команда четыре раза становилась чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации, а сам Майерс дважды признавался лучшим руководителем. Его контракт с клубом истёк в конце июня. «Голден Стэйт» на пост генерального менеджера назначил Майка Данливи-младшего.

Ранее Майерс высказался по поводу лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

Материалы по теме
Боб Майерс: если бы не Карри и Дюрант, сколько чемпионств бы выиграл Леброн Джеймс?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android