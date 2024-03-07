«Кто это?» Стив Керр пошутил по поводу Боба Майерса

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр на пресс-конференции пошутил по поводу бывшего генерального менеджера команды Боба Майерса.

Репортёр: «Боб Майерс сегодня снова в здании».

Стив Керр: «Кто это?»

Репортёр: «Помните его?»

Стив Керр: «Нет, нет… Это следующий человек в этой организации!»

Напомним, Майерс отработал в «Голден Стэйт Уорриорз» девять последних сезонов, в течение которых команда четыре раза становилась чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации, а сам Майерс дважды признавался лучшим руководителем. Его контракт с клубом истёк в конце июня. «Голден Стэйт» на пост генерального менеджера назначил Майка Данливи-младшего.

Ранее Майерс высказался по поводу лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.