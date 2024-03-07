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Баркли: если увижу чернокожего человека, который поддерживает Трампа, дам ему в морду

Баркли: если увижу чернокожего человека, который поддерживает Трампа, дам ему в морду
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Член Зала славы баскетбола, а ныне эксперт и один из ведущих шоу Inside the NBA Чарльз Баркли резко высказался по поводу темнокожих американцев, поддерживающих бывшего президента США Дональда Трампа.

«Если я увижу чернокожего человека, который поддерживает Трампа, дам ему в морду», — сказал Баркли в эфире шоу на CNN.

Ведущая шоу Гейл Кинг осудила угрозу Баркли, но Баркли сказал, что говорил об этом «искренне». Баркли заявил, что, если его арестуют в результате нападений, он внесёт залог за себя, а потом «отпразднует».

После этого многие темнокожие сторонники Трампа начали оставлять агрессивные комментарии в адрес Баркли, провоцируя его на действия.

Ранее Баркли заявил, что путь становления известного игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса является величайшим в истории спорта.

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