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«Голден Стэйт» одержал крупнейшую победу в истории после поражения с разницей в 50+ очков

«Голден Стэйт Уорриорз» одержал крупнейшую победу в истории НБА после того, как потерпел поражение с разницей в 50+ очков.

Напомним, «Уорриорз» потерпели поражение в матче с «Бостон Селтикс» со счётом 88:140. Сегодня команда Стива Керра одержала победу над «Милуоки Бакс» — 125:90.

Напомним, в ночь с 6 на 7 марта мск на паркете «Чейз Центра» в американском Сан-Франциско завершился матч регулярного чемпионата НБА между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Милуоки Бакс». Победу со счётом 125:90 одержали хозяева площадки.

Самым результативным игроком матча стал Стефен Карри («Голден Стэйт»), набравший 29 очков при восьми подборах и пяти результативных передачах.

Ранее главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр на пресс-конференции пошутил по поводу бывшего генерального менеджера команды Боба Майерса.