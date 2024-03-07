Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпиакос — Виртус Болонья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Голден Стэйт» одержал крупнейшую победу в истории после поражения с разницей в 50+ очков

«Голден Стэйт» одержал крупнейшую победу в истории после поражения с разницей в 50+ очков
Аудио-версия:
Комментарии

«Голден Стэйт Уорриорз» одержал крупнейшую победу в истории НБА после того, как потерпел поражение с разницей в 50+ очков.

Напомним, «Уорриорз» потерпели поражение в матче с «Бостон Селтикс» со счётом 88:140. Сегодня команда Стива Керра одержала победу над «Милуоки Бакс» — 125:90.

Напомним, в ночь с 6 на 7 марта мск на паркете «Чейз Центра» в американском Сан-Франциско завершился матч регулярного чемпионата НБА между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Милуоки Бакс». Победу со счётом 125:90 одержали хозяева площадки.

Самым результативным игроком матча стал Стефен Карри («Голден Стэйт»), набравший 29 очков при восьми подборах и пяти результативных передачах.

Ранее главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр на пресс-конференции пошутил по поводу бывшего генерального менеджера команды Боба Майерса.

Материалы по теме
«Кто это?» Стив Керр пошутил по поводу Боба Майерса
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android