Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпиакос — Виртус Болонья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Лидер «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс выбыл из строя из-за разрыва мениска колена

Лидер «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс выбыл из строя из-за разрыва мениска колена
Аудио-версия:
Комментарии

Один из лидеров «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс выбыл на неопределённый срок из-за разрыва мениска левого колена. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал авторитетный инсайдер Шэмс Чарания.

Сообщается, что в ближайшее время игроку проведут очередное обследование.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Таунс в среднем за матч набирает 22,1 очка, совершает 8,4 подбора и отдаёт три результативные передачи. К настоящему момент он принял участие в 60 играх, проводя на площадке в среднем 32,8 минуты.

«Миннесота» сейчас занимает первое место в турнирной таблице НБА Западной конференции, имея в активе 43 победы и 19 поражений.

Ранее Энтони Эдвардс объяснил, почему опоздал на начало недавнего матча регулярного чемпионата НБАс «Портленд Трэйл Блэйзерс» (119:114).

Материалы по теме
Лидер «Миннесоты» Эдвардс объяснил, почему опоздал на матч с «Портлендом»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android