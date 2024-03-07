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«Бруклин» потерял Бена Симмонса до конца сезона из-за травмы

«Бруклин» потерял Бена Симмонса до конца сезона из-за травмы
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27-летний форвард «Бруклин Нетс» Бен Симмонс выбыл до конца нынешнего сезона из-за травмы. Об этом информирует пресс-служба команды.

«Бен Симмонс не будет играть до конца сезона. В настоящий момент продолжаются консультации со специалистами на предмет вариантов лечения защемления нерва в нижней части спины. Симмонс вместе со своими представителями и медицинским персоналом «Нетс» ведёт переговоры с многочисленными экспертами, чтобы определить курс действий, который предоставит ему наилучшую возможность для долгосрочного устойчивого здоровья», — говорится в заявлении клуба.

В этом сезоне НБА Симмонс в среднем за матч набирал 6,1 очка, совершал 7,9 подбора и отдавал 5,7 передачи. Бен принял участие в 15 играх.

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