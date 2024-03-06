Агент Бена Симмонса взял на себя ответственность за проблемы с травмами игрока

Берни Ли, агент травмированного защитника «Бруклин Нетс» Бена Симмонса, взял на себя вину за то, что его клиент не смог выйти на площадку в этом сезоне из-за затянувшихся проблем со спиной.

«Мы продолжаем пытаться найти нехирургические варианты, которые позволят Бену двигаться вперёд на постоянной основе, и именно здесь я несу ответственность, и именно я виноват. Когда я начал работать с Беном, я взял на себя обязательство, что сделаю всё возможное, чтобы найти правильные ответы и специалистов, с которыми он сможет работать, чтобы он смог избавиться от проблем, которые у него были. Очевидно, что этого не произошло, и это моя ответственность.

За год, что я работаю с Беном, он взял меньше семи выходных. Почти за 20 лет работы я такого не видел. Поэтому мысль о том, что он делает всё, что от него требуется, но не получает результатов, меня ни в коем случае не устраивает, и я намерен сделать всё, чтобы найти выход из этой ситуации», — приводит слова Ли Bleacher Report.