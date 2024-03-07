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Владимир Гомельский оценил шансы Ненада Димитриевича заиграть в НБА

Владимир Гомельский оценил шансы Ненада Димитриевича заиграть в НБА
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Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу шансов северомакедонского разыгрывающего казанского УНИКСа Ненада Димитриевича заиграть в Национальной баскетбольной ассоциации. По мнению специалиста, Димитриевич не сумел бы добиться успеха в североамериканской лиге, поэтому едва ли такой переход произойдёт.

«Приведу примеры: Милош Теодосич, Серхио Родригес, Факундо Кампаццо. Эти классные по европейским меркам игроки не смогли закрепиться в НБА, потому что у них не хватало скорости и физической силы на площадке, чтобы соперничать с мощными и быстрыми защитниками НБА. Исключение только Рикки Рубио. Но у Рубио скорость, особенно стартовая, была на уровне большинства игроков задней линии НБА. Дмитриевич по своей скорости даже в Европе далеко не быстрый игрок. Остроумный, надёжный и обладает отличным броском. Представьте себе, что ему нужно опекать Халибёртона, Хардена или Кайри. Он не сможет. Так что переход в НБА Дмитриевичу не грозит», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

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