Хаслем раскрыл, кто победил в игре один на один между Леброном и Уэйдом

Бывший тяжёлый форвард «Майами Хит» и трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Юдонис Хаслем рассказал, как однажды наблюдал за игрой один на один между Дуэйном Уэйдом и Леброном Джеймсом.

«Лучший, с кем я когда-либо играл? Позволь мне кое-что сказать по этому поводу. Да, все ожидают, что это должен быть Брон. Но что я скажу. Как-то я наблюдал, как Ди-Уэйд и Брон играли один на один. Я видел ту игру. Ди-Уэйд победил», — сказал Хаслем на канале Club 520 Podcast в YouTube.

Напомним, Леброн выступал в «Майами» с 2010 по 2014 год. Вместе с «Хит» он дважды становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (в 2012 и 2013 годах).

Ранее сообщалось, что Крис Пол мог присоединиться к «Майами», когда там играли Леброн и Уэйд.