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Экс-игрок ЦСКА Майк Джеймс стал лучшим бомбардиром в истории Евролиги

Экс-игрок ЦСКА Майк Джеймс стал лучшим бомбардиром в истории Евролиги
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Американский разыгрывающий «Монако» Майк Джеймс, ранее выступавший за ЦСКА, установил рекорд Евролиги по набранным очкам. В матче с сербской «Црвеной Звездой», который продолжается в настоящий момент, Джеймс уже набрал 13 очков, которых ему не хватало, чтобы выйти на первое место в истории турнира.

Ранее лидером Евролиги по этому показателю был грек Вассилис Спанулис, который уже завершил карьеру игрока. На его счету 4455 очков. У Майка их стало 4457.

Топ-5 по набранным очкам в истории лиги на данный момент:

1. Майк Джеймс (4457)
2. Вассилис Спанулис (4455)
3. Нандо Де Коло (4383)
4. Хуан Карлос Наварро (4152)
5. Серхио Льюль (3872).

Евролига . Регулярный чемпионат. 28-й тур
07 марта 2024, четверг. 21:00 МСК
Монако
Монако, Монако
4-я четверть
82 : 67
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Монако: Окобо, Блоссомгейм, Браун, Диалло, Корнели, Джайте, Уокер, Мотеюнас, Уаттара, Стразель, Холл, Джеймс
Црвена Звезда: Смарт, Лазаревич, Ханга, Митрович , Лазич, Тоби, Боломбой, Недович, Гедрайтис, Гиллеспи, душ Сантуш

Евролига. «Барселона» — «Монако»:

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Ранее сообщалось, что «Монако» желает заключить новое соглашение с Джеймсом. По инсайдерской информации, речь о многолетнем контракте.

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Источник: «Монако» ведёт переговоры с Майком Джеймсом о многолетнем контракте
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