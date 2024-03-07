Экс-игрок ЦСКА Майк Джеймс стал лучшим бомбардиром в истории Евролиги

Американский разыгрывающий «Монако» Майк Джеймс, ранее выступавший за ЦСКА, установил рекорд Евролиги по набранным очкам. В матче с сербской «Црвеной Звездой», который продолжается в настоящий момент, Джеймс уже набрал 13 очков, которых ему не хватало, чтобы выйти на первое место в истории турнира.

Ранее лидером Евролиги по этому показателю был грек Вассилис Спанулис, который уже завершил карьеру игрока. На его счету 4455 очков. У Майка их стало 4457.

Топ-5 по набранным очкам в истории лиги на данный момент:

1. Майк Джеймс (4457)

2. Вассилис Спанулис (4455)

3. Нандо Де Коло (4383)

4. Хуан Карлос Наварро (4152)

5. Серхио Льюль (3872).

Евролига. «Барселона» — «Монако»:

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Ранее сообщалось, что «Монако» желает заключить новое соглашение с Джеймсом. По инсайдерской информации, речь о многолетнем контракте.