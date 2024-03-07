ЦСКА отреагировал на то, что Майк Джеймс стал лучшим бомбардиром в истории Евролиги

Пресс-служба московского ЦСКА прокомментировала выход бывшего игрока армейцев Майка Джеймса на первое место в истории Евролиги по набранному количеству очков. Этого достижения Джеймс добился в матче «Монако», где он сейчас играет, с «Црвеной Звездой». Майку оставалось набрать всего 12 очков, чтобы стать лидером турнира, что он и сделал.

Ранее на первом месте по очкам в Евролиге был грек Вассилис Спанулис, который уже завершил карьеру игрока. На его счету 4455 очков. У Джеймса их стало 4457.

«Майк Джеймс — лучший бомбардир в истории Евролиги! В сегодняшнем матче экс-игрок ЦСКА обновил рекорд по количеству набранных очков за карьеру в Евролиге, обойдя Василиса Спанулиса. Поздравляем, Майк», – говорится в сообщении ЦСКА.

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