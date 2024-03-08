44 очка Энтони Эдвардса принесли «Миннесоте» победу над «Индианой»

Сегодня, 8 марта, в Идианаполисе состоялся матч регулярного чемпионата (НБА), где встретились местный «Индиана Пэйсерс» и «Миннесота Тимбервулвз». Гости одержали победу со счётом 113:111.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс. На его счету 44 очка, шесть подборов и три результативных передачи. Его партнёр по команде центровой Руди Гобер отметился 18 очками и 14 подборами.

Самым результативным игроком в составе «Индианы» стал форвард Паскаль Сиакам. Он набрал 24 очка, совершил четыре подбора и отдал две передачи. Разыгрывающий Тайриз Халибёртон отметился 23 очками, тремя подборами и13 передачами.

После 63 матчей «Миннесота» лидирует в Западной конференции с 44 победами и 19 поражениями. «Индиада» расположилась на восьмой строчке Восточной конференции с 35 победами в 64 играх.