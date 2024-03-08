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Индиана – Миннесота 111:113, как сыграли, кто победил, результат матча регулярного чемпионата НБА 8 марта

44 очка Энтони Эдвардса принесли «Миннесоте» победу над «Индианой»
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Сегодня, 8 марта, в Идианаполисе состоялся матч регулярного чемпионата (НБА), где встретились местный «Индиана Пэйсерс» и «Миннесота Тимбервулвз». Гости одержали победу со счётом 113:111.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком матча стал защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс. На его счету 44 очка, шесть подборов и три результативных передачи. Его партнёр по команде центровой Руди Гобер отметился 18 очками и 14 подборами.

Самым результативным игроком в составе «Индианы» стал форвард Паскаль Сиакам. Он набрал 24 очка, совершил четыре подбора и отдал две передачи. Разыгрывающий Тайриз Халибёртон отметился 23 очками, тремя подборами и13 передачами.

После 63 матчей «Миннесота» лидирует в Западной конференции с 44 победами и 19 поражениями. «Индиада» расположилась на восьмой строчке Восточной конференции с 35 победами в 64 играх.

НБА - регулярный чемпионат
08 марта 2024, пятница. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
111 : 113
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 24, Халибёртон - 23, Смит - 14, Тёрнер - 12, Несмит - 8, Нембард - 7, Макконнелл - 6, Шиппард - 6, Уокер - 5, Джексон - 4, Топпин - 2, Браун, Джонсон, Чьебв
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 44, Гобер - 18, Рид - 13, Макдэниелс - 11, Александер-Уолкер - 10, Уоррен - 7, Конли - 5, Андерсон - 3, Моррис - 2, Маклафлин, Мур, Майнотт, Гарза
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