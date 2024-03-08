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Центровой «Тимбервулвз» Таунс перенесёт операцию — Войнаровски

Центровой «Тимбервулвз» Таунс перенесёт операцию — Войнаровски
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Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Карлу-Энтони Таунсу будет проведена операция по восстановлению порванного мениска левого колена. Об этом сообщил известный журналист ESPN и баскетбольный инсайдер Эдриан Войнаровски.

После этого игрок будет повторно обследован через месяц. Ожидается, что Таунс вернётся к началу плей-офф Западной конференции.

Напомним, 7 марта стало известно, что Таунс выбыл из состава из-за травмы. В текущем сезоне НБА форвард является одним из лидеров «Тимбервулвз», набирая в среднем за матч 22,1 очка, совершая 8,4 подбора и три результативные передачи. Он отыграл 60 матчей, оставаясь на площадке в среднем 32,8 минуты.
«Миннесота» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 44 победы и 19 поражений.

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