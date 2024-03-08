Бисмак Бийомбо прокомментировал свой обморок

Центровой «Оклахома-Сити Тандер» Бисмак Бийомбо опубликовал в своих социальных сетях видео и рассказал, почему потерял сознание на игре с «Портленд Трэйл Блэйзерс».

«Мы провели все тесты. Беспокоиться не о чем. Я в порядке, завтра возвращаюсь к игре, и это весело. Просто у меня было небольшое обезвоживание», — сказал Бийомбо.

Напомним, игрок упал в обморок во время матча с «Портлендом». Баскетболист быстро пришёл в себя и отправился в раздевалку.

Его команда обыграла «Портленд» со счётом 128:120. Эта победа стала для команды восьмой в последних 10 матчах регулярного чемпионата. На данный момент «Оклахома» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции.

Бийомбо провёл в текущем сезоне 33 игры, набирая в среднем по 4,8 очка.