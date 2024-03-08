Пол Пирс считает, что Леброн Джеймс может носить статус величайшего игрока НБА

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс считает, что известный американский игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс может считаться величайшим всех времён в баскетболе.

«‎Имя Леброна присутствует в спорах о том, кто является величайшим всех времён, и он действительно может им считаться, учитывая его спортивное долголетие, а также те рекорды, которые он установил», — сказал Пирс на подкасте Дрэймонда Грина.

Напомним, что Леброн Джеймс недавно стал первым и единственным игроком НБА, которому удалось набрать 40 000 очков. Данное достижение Леброну покорилось в игре с «Денвер Наггетс», которая состоялась 3 марта 2024 года. Однако сама игра завершилась поражением «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 114:124.