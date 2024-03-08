НБА обновили список претендентов на звание «Самого ценного игрока» сезона 2023/24

Национальная Баскетбольная Ассоциация представила официальный обновлённый список игроков, которые могут претендовать на статус «Самого ценного игрока» сезона 2023-2024 годов. В топовой пятёрке изменений не произошло, однако Кавай Леонард, Энтони Дэвис и Кевин Дюрант поднялись на позицию выше, а Донован Митчелл оказался на пороге топа.
1. Никола Йокич («Денвер Наггетс»)
2. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»)
3. Яннис Адетокумбо («Милуоки Бакс»)
4. Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»)
5. Лука Дончич («Даллас Маверикс»)
6. Домантас Сабонис («Сакраменто Кингз»)
7. Кавай Леонард (Лос-Анджелес Клипперс)
8. Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс»)
9. Кевин Дюрант («Финикс Санз»)
10. Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс»)