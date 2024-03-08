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НБА обновили список претендентов на звание «Самого ценного игрока» сезона 2023/24

НБА обновили список претендентов на звание «Самого ценного игрока» сезона 2023/24
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Национальная Баскетбольная Ассоциация представила официальный обновлённый список игроков, которые могут претендовать на статус «Самого ценного игрока» сезона 2023-2024 годов. В топовой пятёрке изменений не произошло, однако Кавай Леонард, Энтони Дэвис и Кевин Дюрант поднялись на позицию выше, а Донован Митчелл оказался на пороге топа.

1. Никола Йокич («Денвер Наггетс»)

2. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»)

3. Яннис Адетокумбо («Милуоки Бакс»)

4. Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»)

5. Лука Дончич («Даллас Маверикс»)

6. Домантас Сабонис («Сакраменто Кингз»)

7. Кавай Леонард (Лос-Анджелес Клипперс)

8. Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс»)

9. Кевин Дюрант («Финикс Санз»)

10. Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс»)

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