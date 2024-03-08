Шарунас Ясикявичюс не удивится, если Дубай присоединится к Евролиге

Главный тренер стамбульского баскетбольного клуба «Фенербахче» Шарунас Ясикявичюс вполне допускает участие клуба из Объединённых Арабских Эмиратов в розыгрыше Евролиги.

«Тель-Авив не Европа. «Фенербахче» играет не в европейской части Стамбула. Так что я не считаю, что это какая-то непреодолимая проблема», — приводит слова Шарунаса Ясикявичюса издание Basket News.

Ранее стали известны новые подробности о возможном контракте Евролиги с Дубаем. Ожидается, что соглашение будет заключено сроком на семь лет, а по его условиям сумма денег, которую Дубай будет выплачивать каждой из 13 команд-акционеров Евролиги, будет увеличена. При этом, команда-новичок из Дубая сперва будет играть в Еврокубке и лишь после адаптационного периода перейдет в Евролигу. Против присоединения Дубая к Евролиге выступают «Олимпиакос» и «Маккаби».