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Корреспондент ESPN Войнаровски сообщил, что травма Карри не серьёзна

Корреспондент ESPN Войнаровски сообщил, что травма Карри не серьёзна
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Корреспондент ESPN Эдриан Войнаровски заявил, что травма известного разыгрывающего и лидера «Голден Стейт Уорриорз» Стефена Карри незначительна и процесс его выздоровления не займёт много времени.

«Результаты магнитно-резонансной томографии (МРТ) правого голеностопа Стефена Карри подтвердили, что травма не является серьёзной. Более чёткий график его возвращения станет известен по мере восстановления голеностопа в течение следующих нескольких дней. Ожидается, что Карри не пропустит много времени и вскоре вернётся на площадку», — написал Войнаровски в своих социальных сетях.

Напомним, Стефен Карри травмировал правый голеностоп во время игры «Голден Стейт Уорриорз» с «Чикаго Буллз», которая прошла 8 марта.

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Источник: Стефану Карри предстоит МРТ-обследование
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