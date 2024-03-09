Корреспондент ESPN Войнаровски сообщил, что травма Карри не серьёзна

Корреспондент ESPN Эдриан Войнаровски заявил, что травма известного разыгрывающего и лидера «Голден Стейт Уорриорз» Стефена Карри незначительна и процесс его выздоровления не займёт много времени.

«Результаты магнитно-резонансной томографии (МРТ) правого голеностопа Стефена Карри подтвердили, что травма не является серьёзной. Более чёткий график его возвращения станет известен по мере восстановления голеностопа в течение следующих нескольких дней. Ожидается, что Карри не пропустит много времени и вскоре вернётся на площадку», — написал Войнаровски в своих социальных сетях.

Напомним, Стефен Карри травмировал правый голеностоп во время игры «Голден Стейт Уорриорз» с «Чикаго Буллз», которая прошла 8 марта.