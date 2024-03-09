Единая лига сезона-2023/2024: расписание матчей 9 марта

В субботу, 9 марта, пройдёт игровой день в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Будет сыграно три матча. Первыми на паркет «Нагорный» выйдут «Пари Нижний Новгород» и казахстанская «Астана». Затем между собой сыграют «Минск» и московская МБА. Игровой день завершится встречей «Парма» — УНИКС.
14:00: «Пари Нижний Новгород» — «Астана»
Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Турнирное положение: «Пари Нижний Новгород» (9-21) — седьмое место группы «Б»; «Астана» (11-18) — пятое место группы «Б».
15:00: «Минск» — МБА
Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Турнирное положение: «Минск» (0-30) — восьмое место группы «Б»; МБА (9-21) — шестое место группы «Б».
16:00: «Парма» — УНИКС
Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Турнирное положение: «Парма» (17-12) — пятое место группы «А»; УНИКС (23-6) — первое место группы «А».
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