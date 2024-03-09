Д'Анджело Расселл повторил достижение Леброна Джеймса и Коби Брайанта в «Лейкерс»

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Д'Анджело Расселл повторил достижение знаменитых игроков «озёрников» Леброна Джеймса и Коби Брайанта.

Лишь Джеймсу и Брайанту ранее удавалось забить как минимум девять трёхочковых бросков в одной игре в составе «Лейкерс». В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Милуоки Бакс» Расселл забросил девять «трёшек», тем самым он присоединился к элитной компании.

Напомним, «Лейкерс» одержали победу над «Милуоки» со счётом 123:122. 28-летний Расселл забросил 44 очка, собрал шесть подборов и отдал девять результативных передач. При этом он забил решающий бросок в матче.

Отметим, что «озёрники» играли матч без Леброна Джеймса в составе. «Лейкерс» занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции.