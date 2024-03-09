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Д'Анджело Расселл повторил достижение Леброна Джеймса и Коби Брайанта в «Лейкерс»

Д'Анджело Расселл повторил достижение Леброна Джеймса и Коби Брайанта в «Лейкерс»
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Д'Анджело Расселл повторил достижение знаменитых игроков «озёрников» Леброна Джеймса и Коби Брайанта.

НБА - регулярный чемпионат
09 марта 2024, суббота. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
123 : 122
Милуоки Бакс
Милуоки
Лос-Анджелес Лейкерс: Расселл - 44, Дэвис - 22, Ривз - 18, Хатимура - 12, Хэйс - 8, Принс - 8, Реддиш - 6, Динвидди - 5, Худ-Скифино, Мэйс, Кристи, Джайлс, Льюис
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 34, Лиллард - 28, Коннотон - 17, Бисли - 14, Портис - 14, Лопес - 11, Краудер - 4, Боучэмп, Галлинари, Грин, Беверли, Адетокунбо, Джексон

Лишь Джеймсу и Брайанту ранее удавалось забить как минимум девять трёхочковых бросков в одной игре в составе «Лейкерс». В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Милуоки Бакс» Расселл забросил девять «трёшек», тем самым он присоединился к элитной компании.

Напомним, «Лейкерс» одержали победу над «Милуоки» со счётом 123:122. 28-летний Расселл забросил 44 очка, собрал шесть подборов и отдал девять результативных передач. При этом он забил решающий бросок в матче.

Отметим, что «озёрники» играли матч без Леброна Джеймса в составе. «Лейкерс» занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции.

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