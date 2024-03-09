«Мы хотим большего». Атаман — об успехах «Панатинаикоса» в Евролиге

Главный тренер греческого «Панатинаикоса» Эргин Атаман поделился амбициями клуба в нынешнем розыгрыше Евролиги.

«Сегодня вечером мы не показали хороший баскетбол, но я думаю, что мы ещё раз продемонстрировали свою силу. Мы играли далеко не лучшим образом, но выиграли с отрывом в 18 очков.

Но самое главное, что я, игроки и болельщики недовольны тем, чего мы достигли на данный момент. Мы хотим большего, ещё и ещё. На данный момент у нас всё хорошо, но у нас ещё есть шесть игр, чтобы попытаться сохранить преимущество домашней площадки в плей-офф», – приводит слова Атамана Basket News.

В последнем матче регулярного чемпионата «Панатинаикос» на домашнем паркете в Афинах обыграл французский АСВЕЛ со счётом 85:67. На данный момент греческий клуб занимает третье место в турнирной таблице Евролиги.

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Евролига. «Панатинаикос» — АСВЕЛ: