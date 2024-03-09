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Бывший партнёр по команде Майка Джеймса оценил рекорд американца в Евролиге

Бывший партнёр по команде Майка Джеймса оценил рекорд американца в Евролиге
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Сербский баскетболист Владимир Мицов высказался об успехах своего бывшего партнёра по «Милану» Майка Джеймса.

«Он очень своеобразный, как и почти каждый американец. Но клубы готовы были с этим мириться. Я уважаю это, потому что он раскрылся. Он отлично играл, но был как бомба замедленного действия.

Иногда даже самые незначительные вещи сильно влияли на него и сводили с ума. Он мог внезапно решить не играть и попросить смениться», — приводит слова Мицова сайт Eurohoops.

Напомним, 7 марта в матче с «Црвеной Звездой» разыгрывающий «Монако» Майк Джеймс стал самым результативным игроком, набрав 20 очков. Американский баскетболист побил рекорд Евролиги по общему количеству очков, ранее принадлежавший греку Вассилису Спанулису (4455). Новое достижение — 4464 очков.

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Реакция Джеймса:
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