Кущенко: харизма и мотивация игроков «Локомотива» в матчах с ЦСКА просто запредельные

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался о баскетбольном противостоянии ЦСКА с «Локомотивом-Кубань».

«Ну, за последние годы это уже в отдельный тренд упаковалось. Армейцы очень много проигрывают «Локомотиву». Причём не только матчи Суперкубка, например, но и прошлогодний плей-офф, и сейчас домашнее поражение было. Причём нельзя сказать, что «Локо» показывает стабильный результат в сезоне, но в матчах с ЦСКА они просто какие-то неимоверные энергетические усилия прикладывают, «Локо» всегда в таких матчах выглядит очень хорошо. Именно с ЦСКА.

Мне вот, например, именно в матчах с ЦСКА заметен потенциал «Локо». Команда в таких матча показывает очень разумный, умный баскетбол. И не только мастерство баскетболистов, но и харизма, характер, энергия, мотивация просто какие-то запредельные», — сказал Кущенко в телеграм-канале ПБК «Локомотив-Кубань».