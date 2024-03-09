Ватутин: Единая лига выиграла от отстранения российских клубов в Евролиге

Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал, какую пользу международный бан принёс Единой лиге ВТБ.

«Я всегда очень осторожен, когда говорю об уровне лиги. Есть много параметров, по которым можно сравнивать: по количеству набранных баллов, по средней посещаемости, по цене телевизионных прав… Углов обзора много. Я могу даже пошутить, так сказать, что по подборам в атаке мы превосходим чемпионат Испании, а по передачам уступаем турецкой лиге.

Качество команд однозначно выровнялось, это главный драйвер роста конкуренции в Лиге ВТБ. Я всегда говорил, что обязательно наступит момент, когда мы потеряем титул. И что это, наверное, будет плохо для нас, но хорошо для всех.

ЦСКА уже много лет является локомотивом российского баскетбола, мы заставляли соперника усерднее работать, чтобы нас обыграть. Для меня как руководителя ЦСКА нет ничего приятнее, чем собирать трофеи, фотографироваться с ними и спокойно отправляться в отпуск. Но если подумать о ситуации в целом, лига стала интереснее.

Для российских клубов, выступавших в Евролиге, второй матч недели в ВТБ был объективно не самым важным. Сейчас такого нет. Все сосредоточены на ВТБ. Лига и её игроки выиграли от дисквалификации российских клубов в Европе. Зрители, безусловно, выиграли. Во всём есть что-то хорошее и что-то плохое. В сложившейся ситуации максимальную выгоду получила Единая лига», — приводит слова Ватутина Meridian Sport.