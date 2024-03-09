Джейк Пол посетил матч «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Милуоки Бакс»

Американский боксёр, блогер и шоумен Джейк Пол посетил баскетбольный матч между командами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Милуоки Бакс».

Джейк Пол Фото: Kevork Djansezian/Getty Images

Матч состоялся сегодня в Лос-Анджелесе, «Лейкерс» одержали в нём победу со счётом 123:122. Победу «озёрникам» за 5,9 секунды до конца матча принёс Д'Анджело Расселл.

На днях Джейк Пол начал раскручивать свой предстоящий поединок с легендарным боксёром Майком Тайсоном. Их бой назначен на 20 июля 2024 года, он пройдёт на самом большом стадионе НФЛ и будет транслироваться на одной из крупнейших стриминговых платформ.

Майк Тайсон подтвердил, что контракты на бой уже подписаны. В последний раз Железный Майк выходил на ринг 28 ноября 2020 года в рамках показательного поединка против Роя Джонса-младшего. Бой продлился все отведённые восемь раундов по две минуты и завершился спорной ничьей раздельным решением судей.

Джейк Пол свой последний бой провёл 3 марта 2024 года против Райана Бурланда. Бой завершился победой Джейка нокаутом в первом раунде. В целом Джейк имеет в своём активе девять побед и одно поражение.