Президент ЦСКА Ватутин: выражение «Спорт вне политики» — это ложь

Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал, что у его клуба сохраняются хорошие отношения с клубами и руководством Евролиги, но пока политика довлеет над спортом.

«Мы, как акционеры Евролиги, каждую неделю принимаем участие в решении тех или иных операционных вопросов лиги. У нас прекрасные отношения с клубами и руководством Евролиги, как никогда раньше. Это невероятная ситуация, когда мы участвуем в будущем и настоящем лиги, но не играем в самом турнире. Регулярно ко мне на мероприятиях Евролиги кто-то подходит, от бывших игроков до каких-то чиновников, и говорит: «ждем возвращения ЦСКА».

«Когда «Маккаби» начал выступать в Белграде, был ли у нас соблазн поднять вопрос о возвращении ЦСКА? Мы задали этот вопрос и услышали, что это разные случаи и их нельзя сравнивать. Вы, наверное, знаете, что ЦСКА тоже проголосовал за то, чтобы «Маккаби» играл. Почему мы это сделали? Я считаю, что решение, которое было принято в отношении нас, неправильное. Если бы мы проголосовали против «Маккаби», мы бы подтвердили справедливую дисквалификацию ЦСКА. Сам клуб «Маккаби» не может оказаться заложником военно-политической ситуации.

Выражение «Спорт вне политики» — это, конечно, ложь. Спорт уже давно стал частью и инструментом политики. Я думаю, что это хорошее решение в отношении «Маккаби». И этим мы хотели показать, что такое же решение можно было принять и в отношении ЦСКА, но пока этого не произошло», — приводит слова Ватутина издание Meridian Sport.