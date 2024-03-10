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Единая лига ВТБ сезона-2023/2024: расписание матчей 10 марта 2024, во сколько начало, где смотреть, ЦСКА, Зенит, Локо

Единая лига сезона-2023/2024: расписание матчей 10 марта
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В воскресенье, 10 марта, пройдёт игровой день в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Будет сыграно три матча. Первыми на паркет «Кристалла» выйдут саратовский «Автодор» и «Пари Нижний Новгород». Затем между собой сыграют краснодарский «Локомотив-Кубань» и московский ЦСКА. Игровой день завершится встречей «Зенит» — «Енисей».

13:00: «Автодор» — «Пари Нижний Новгород»

Единая лига ВТБ . Группа Б
10 марта 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Автодор
Саратов
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Турнирное положение: «Автодор» (14-16) — третье место группы «Б»; «Пари Нижний Новгород» (10-21) — седьмое место группы «Б».

14:00: «Локомотив-Кубань» — ЦСКА

Единая лига ВТБ . Группа А
10 марта 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Турнирное положение: «Локомотив-Кубань» (20-9) — четвёртое место группы «А»; ЦСКА (22-7) — второе место группы «А».

16:00: «Зенит» — «Енисей»

Единая лига ВТБ . Группа А
10 марта 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Енисей
Красноярский край
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Турнирное положение: «Зенит» (20-9) — третье место группы «А»; «Енисей» (16-13) — шестое место группы «А».

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию матчей «Локомотив-Кубань» — ЦСКА и «Зенит» — «Енисей».
Следить за матчами:
Как минимум два интересных матча! «Локо» сыграет с ЦСКА, а «Зенит» — с «Енисеем». LIVE
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Как минимум два интересных матча! «Локо» сыграет с ЦСКА, а «Зенит» — с «Енисеем». LIVE
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