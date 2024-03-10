Единая лига сезона-2023/2024: расписание матчей 10 марта

В воскресенье, 10 марта, пройдёт игровой день в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Будет сыграно три матча. Первыми на паркет «Кристалла» выйдут саратовский «Автодор» и «Пари Нижний Новгород». Затем между собой сыграют краснодарский «Локомотив-Кубань» и московский ЦСКА. Игровой день завершится встречей «Зенит» — «Енисей».
13:00: «Автодор» — «Пари Нижний Новгород»
Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Турнирное положение: «Автодор» (14-16) — третье место группы «Б»; «Пари Нижний Новгород» (10-21) — седьмое место группы «Б».
14:00: «Локомотив-Кубань» — ЦСКА
Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Турнирное положение: «Локомотив-Кубань» (20-9) — четвёртое место группы «А»; ЦСКА (22-7) — второе место группы «А».
16:00: «Зенит» — «Енисей»
Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Турнирное положение: «Зенит» (20-9) — третье место группы «А»; «Енисей» (16-13) — шестое место группы «А».