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Защитник «Зенита» Захаров сравнил второй этап Единой лиги с розыгрышем плей-офф

Защитник «Зенита» Захаров сравнил второй этап Единой лиги с розыгрышем плей-офф
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Атакующий защитник санкт-петербургского «Зенита» Денис Захаров оценил уровень конкурентности в матчах, которые проходят в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В частности, Захаров сравнил второй этап с плей-офф Единой лиги.

«Второй этап Единой лиги напоминает больше плей-офф? Да, 100%. Все команды пытаются улучшить своё положение в топ-6, чтобы получить преимущество домашней площадки в плей-офф, поэтому борьба жёстче. Но мы к этому готовы», — приводит слова Захарова официальный сайт «Зенита».

В нынешнем сезоне 30-летний баскетболист принял участие в девяти матчах, набирая в среднем 2,1 очка, делая 0,8 результативной передачи и 0,2 подбора при общем проценте реализации двухочковых бросков с игры 20, трёхочковых — 33,3. На данный момент «Зенит» занимает третье место в группе «А» с 20 победами при девяти поражениях.

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