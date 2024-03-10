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Девон Акун-Пёрселл выступит в предстоящем матче с ЦСКА

Девон Акун-Пёрселл выступит в предстоящем матче с ЦСКА
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Лёгкий форвард «Локомотива-Кубань» американец Девон Акун-Пёрселл выступит в предстоящем матче с московским ЦСКА, который состоится сегодня, 10 марта.

«Всё хорошо, я вернулся в Краснодар раньше команды и четыре-пять дней провёл на процедурах. Но всё обошлось, ничего серьезного – просто подвернул голеностоп.

Я уже в строю, тренируюсь, чувствую себя хорошо, готов играть и вместе с командой добыть очередную победу. В этом матче самое важное будет следовать тренерскому плану. Соперник прижат к стенке, у них продолжается серия поражений, так что нас точно ждёт серьёзная борьба», — приводит слова Акун-Пёрселла пресс-служба «Локомотива».

Напомним, матч «Локомотива» и ЦСКА состоится сегодня, 10 марта, в Краснодаре, начало – в 14:00 мск.

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