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Симоне Фонтеккио побил личный рекорд результативности за матч

Симоне Фонтеккио побил личный рекорд результативности за матч
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Итальянский форвард «Юты Джаз» Симоне Фонтеккио в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Денвер Наггетс» (142:121) установил новый личный рекорд по количеству очков за матч.

Прошедшим вечером «Юта» на выезде встречалась с «Наггетс». Победу одержали хозяева паркета со счётом 142:121. Несмотря на проигрыш своей команды, Фонтеккио провёл самый результативный матч в карьере, набрав 27 очков. Предыдущее достижение форварда было установлено в сезоне-2020/2021, во времена его выступления в Евролиге за берлинскую команду «Альба».

В текущем сезоне Фонтеккио провёл 62 матча, набирая в среднем по 10,1 очка за игру.

«Юта Джаз» в данный момент находится на 12-м месте в турнирной таблице.

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