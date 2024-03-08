«Миннесота», у нас проблемы! Лидера Запада ждут большие сложности перед плей-офф НБА

Мало у кого перед стартом регулярного чемпионата всерьёз закрадывались в голову мысли о том, что «Миннесота Тимбервулвз» будет в числе лидеров Западной конференции по ходу всего сезона. Команда феноменально стартовала, а затем сумела удержаться на плаву за счёт одной из лучших защит в лиге. Однако сейчас ситуация у «волков» в чемпионате начинает значительно ухудшаться. В чём проблема и сможет ли «Миннесота» преодолеть непростой период? Разбираемся на «Чемпионате».

Пару дней назад из стана «волков» пришли неутешительные новости: один из лидеров команды Карл-Энтони Таунс получил травму (разрыв мениска левого колена) и выбыл как минимум до конца регулярного чемпионата. Бигмен для клуба – одна из ключевых опций в атаке. Таунс по ходу нынешнего сезона в среднем набирал 22,1 очка и совершал 8,4 подбора.

Потеря настолько важного и, главное, эффективного игрока в ротации «Миннесоты» может стоить команде очень многого. Клуб на данный момент возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, но в дальнейшем «волков» ожидает один из самых сложных календарей в НБА. Команде дважды предстоит встретиться с «Кливлендом» (топ-3 Востока), трижды с действующим чемпионом лиги «Денвером» (топ-3 Запада), дважды с «Лейкерс», которым жизненно необходимо забирать победы, чтобы попасть в плей-офф, и один раз – с «Клипперс» (топ-4 Запада).

И это всё без учёта других коллективов, желающих попасть в плей-оф. В общем, «Миннесоте» придётся отнюдь не сладко в последней части сезона. Осталось порядка 20 игр, в которых каждый будет рвать и метатать, чтобы оказаться в постсезоне. В предыдущем матче «волки» уже испытали огромные проблемы и чуть было не уступили «Индиане» (113:111). Если бы не геройства одного игрока, явно не желающего останавливаться на достигнутом.

Энтони Эдвардс практически в одиночку вытащил матч для «Миннесоты». Атакующий защитник набрал 44 очка и стал автором, наверное, лучшего блок-шота сезона, который, к слову, принёс «волкам» победу в непростом матче.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В этом матче уже было видно, как «Миннесоте» не хватает растягивающего большого на периметре, который умеет великолепно бросать и обращаться с мячом. При этом подопечные Криса Финча привыкли действовать в обороне с как минимум двумя башнями, которые образует кто-то из «больших» – Гобер, Таунс, Рид. Геройств Эдвардса может быть недостаточно, чтобы стабильно забирать победы под конец сезона.

Придётся смотреть на дистанции на «Миннесоту», но пока всё выглядит не так уж радужно для лидера Западной конференции. Вероятно, команде и удастся удержаться в топ-6, но вряд ли коллектив с настолько сложным календарём и без одной из главных звёзд в составе сумеет до конца сезона остаться на лидирующей позиции. «Денвер», «Оклахома» и «Клипперс» – не дремлют. Продолжаем следить за НБА на «Чемпионате».