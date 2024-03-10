Шакил О'Нил считает, что его дуэт с Коби Брайантом является сильнейшим в истории НБА

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), популярный американский игрок Шакил О'Нил назвал свой дуэт с легендарным Коби Брайантом сильнейшим в истории лиги.

«Даже на фоне всех этих легенд я и мой кореш Коби Брайант всё ещё самый доминирующий дуэт в истории НБА. Да, я это сказал и буду на этом стоять», — написал О'Нил в социальных сетях.

О'Нил — один из самых доминирующих центровых в истории НБА. Кроме завоевания четырёх титулов, он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.

Брайант всю карьеру (1996—2016) выступал за «Лос-Анджелес». Вместе с «озёрниками» он пять раз становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (2000, 2001, 2002, 2009, 2010). 18 раз Коби принимал участие в Матче всех звёзд.