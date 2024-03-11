Эдвардс – о статистическом компоненте в матче с «Лейкерс»: я не знаю, как это объяснить

Атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс высказался о матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Лейкерс», завершившегося победой «озёрников» со счётом 120:109.

В частности, Эдвардс обратил внимание на статистику штрафных бросков: в этой игре «Лейкерс» исполнились 29 бросков с линии, в то время как «Тимбервулвз» — 13.

«Каждый раз тяжело, когда мы не добираемся до линии штрафных бросков так же часто, как другая команда… Хочется соревноваться. Так что было непросто. Я не знаю, как это объяснить, чувак», — сказал Эдвардс во время общения с прессой.

Ранее сообщалось, что тяжёлый форвард «Лос-Анджелеса» Энтони Дэвис стал автором уникальной статистической линейки в истории НБА.