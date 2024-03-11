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«Второй этап больше похож на плей-офф». Георгий Жбанов — о конкуренции в Единой лиге

«Второй этап больше похож на плей-офф». Георгий Жбанов — о конкуренции в Единой лиге
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Атакующий защитник санкт-петербургского «Зенита» Георгий Жбанов прокомментировал конкуренцию во втором этапе регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ после победного матча с красноярским «Енисеем».

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Второй этап больше похож на плей-офф, все команды ведут борьбу за более высокую позицию в верхней шестерке. Эта игра не стала исключением. Красноярск приехал с боевым настроем и хотел победить, но «Зенит» уже не тот, что был в начале сезона. Мы встали на рельсы и поехали, поэтому будем ехать и побеждать в каждой игре», — приводит слова Жбанов официальный сайт «Зенита».

Напомним, «Зенит» в овертайме обыграл «Енисей» со счётом 91:98. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий клуба из Санкт-Петербурга Трент Фрейзер, который набрал 23 очка.

На данный момент «Зенит» занимает третье место в группе «А», а «Енисей» замыкает турнирную таблицу, находясь на шестой строчке.

Единая лига ВТБ . Группа А
10 марта 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
98 : 91
ОТ
Енисей
Красноярский край
Зенит: Фрейзер - 23, Курич - 19, Эртель - 16, Хантер - 11, Торопов - 4, Морман - 3, Захаров - 2, Жбанов - 2, Клименко - 2, Зубков - 2, Карасёв, Вольхин
Енисей: Ратэн-Мэйс - 17, Мартин - 16, Сонько - 12, Балашов - 10, Бич - 8, Карпенко - 7, Долинин - 6, Хопкинс - 5, Топтунов, Лобарев, Белянков, Загретдинов
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