«Второй этап больше похож на плей-офф». Георгий Жбанов — о конкуренции в Единой лиге

Атакующий защитник санкт-петербургского «Зенита» Георгий Жбанов прокомментировал конкуренцию во втором этапе регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ после победного матча с красноярским «Енисеем».

«Второй этап больше похож на плей-офф, все команды ведут борьбу за более высокую позицию в верхней шестерке. Эта игра не стала исключением. Красноярск приехал с боевым настроем и хотел победить, но «Зенит» уже не тот, что был в начале сезона. Мы встали на рельсы и поехали, поэтому будем ехать и побеждать в каждой игре», — приводит слова Жбанов официальный сайт «Зенита».

Напомним, «Зенит» в овертайме обыграл «Енисей» со счётом 91:98. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий клуба из Санкт-Петербурга Трент Фрейзер, который набрал 23 очка.

На данный момент «Зенит» занимает третье место в группе «А», а «Енисей» замыкает турнирную таблицу, находясь на шестой строчке.