Владимир Гомельский выделил трёх игроков ЦСКА после победы команды в матче с «Локо»

Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский дал комментарий по поводу недавнего матча второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Локомотивом-Кубань» и ЦСКА. Встреча закончилась победой армейцев в овертайме со счётом 96:82.

«ЦСКА по ходу первой половины дважды вел по 10 очков. И вновь растерял преимущество. Концовка сложилась в нашу пользу, Курбанов дважды забил трехочковые, в защите сыграл уверенно. Отмечу и удачную игру Джекири. 5-ка уже проходила под диктовку армейев. Тримбл выше всяких похвал», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

В следующем туре ЦСКА сыграет с «Пармой». Матч состоится 16 марта в Москве. «Локомотив-Кубань» следующую встречу проведёт также с «Пармой». Игра пройдёт 20 марта в Краснодаре.