Яннис Адетокунбо – о Беверли: засранец, но наш

Тяжёлый форвард и лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо высказался о товарище по команде, разыгрывающем Патрике Беверли. Беверли стал игроком «Бакс» во время дедлайна НБА.

«Он один из тех парней, о которых — простите меня — говоришь: «Он засранец». Но когда он играет в твоей команде, понимаешь, что это наш засранец. Я люблю его. Он лидер и знает, как вести игру. Он победитель», — сказал Адетокунбо во время пресс-конференции.

Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Бакс» встречались с «Лос-Анджелес Клипперс». Игра завершилась со счётом 124:117 в пользу «Милуоки». Яннис набрал 34 очка, семь подборов и десять передач. На счету Беверли было пять очков, четыре подбора и одна передача.