Экс-игрок предложил НБА избавиться от европейцев. Это до смешного дурацкая идея

Баскетбол, как и любой другой вид спорта, меняется и эволюционирует год за годом. Это может быть связано с введением новых правил, появлением новых тактик или, например, со сменой имён и поколений. Однако на сегодняшний день в НБА чётко прослеживаются две тенденции: в лиге доминируют европейские спортсмены, а тренд на атакующий баскетбол продолжает набирать обороты. Связано ли первое со вторым? Некоторые считают, что да.

Недавно целую тираду на эту тему выдал трёхкратный участник Матча звёзд и самый прогрессирующий игрок 2003 года в НБА Гилберт Аренас. В прошлом он наговорил столько, что теперь его сложно воспринимать всерьёз. Но давайте всё-таки разберём, в чём Гил неправ на этот раз. Вашему вниманию цитата: «Я скажу вам, как НБА может решить проблему. Они могут избавиться от всех европейцев. Вы идёте в колледж, чтобы научиться играть в защите. В какой колледж хотят европейцы? У нет атлетизма, скорости, прыгучести. Они — обуза в обороне. На сегодняшний день в лиге 150 европейцев. Назовите 10 лучших защитников. Только Руди Гобер и Грик Фрик. Все остальные — игроки нападения, а не защиты.

НБА отняла у нас агрессивность, чтобы открыться для Евролиги. Когда европейцы только начали приезжать сюда, игра была для них слишком жёсткой. Поэтому со временем правила были смягчены. Они были смягчены не для американцев, а для иностранцев. И когда вы говорите, что в следующие пять лет европейцы будут доминировать в НБА… Как думаете, почему? Больше трёхочковых, «пас-энд-кат» (pass and cut, тактика в нападении, когда игрок отдаёт передачу с периметра, после чего выполняет рывок под кольцо. — Прим. «Чемпионата»). Это не наша лига. Это не американский стиль. Это европейский стиль».

Специально для Гилберта Аренаса. Десятка лучших защитников из Европы на данный момент (не считая Руди Гобера и Янниса Адетокунбо): Виктор Вембаньяма, Домантас Сабонис, Кристапс Порзингис, Айзея Хартенштайн, Якоб Пёлтль, О Джи Ануноби, Николя Батюм, Франк Нтиликина, Никола Вучевич, Франц Вагнер. Но одного перечисления имён тут будет недостаточно. Чтобы опровергнуть общий тезис, давайте обсудим, чего европейские игроки добились с момента ухода Аренаса из НБА.

Гилберт Аренас, 2010 год Фото: Mike Ehrmann/Getty Images

Сезон-2012/2013 он провёл в чемпионате Китая, а потому не застал, как впервые в истории награду DPOY получил европеец — Марк Газоль из «Мемфиса». Чем он заслужил такое признание? Его выдающийся рост, высокий баскетбольный IQ и позиционная игра вынуждали соперников ошибаться и совершать потери. Газоль отчаянно защищал кольцо, при этом редко фолил. Пройти через него в посте было невозможно, а каждое владение оппонента было прочитано испанцем на пять ходов вперёд.

Тем не менее с его случаем было связано довольно много споров. Учитывая успешное выступление Леброна Джеймса в «Майами», некоторые (включая его самого) до сих пор считают, что именно он должен был стать обладателем награды в 2013 году. Во многом потому, что в итоге DPOY-Газоль едва не остался вне второй защитной пятёрки, а Брон попал в первую вместе с другим игроком «Гриззлиз» — Тони Алленом. Джеймс уступал испанцу по персональному защитному рейтингу, Defensive Win Shares (DWS) и Defensive Box Plus Minus (DBPM), хотя Газоль всё же играл в куда более талантливой команде. Тот же Аллен, Майк Конли, Тэйшон Принс. А вот «Майами» Леброна имел только девятую оборону в лиге. В то же время на Марке лежало куда больше ответственности на собственной половине…

В общем, это был сложный выбор. Но за награду лучшему игроку защиты голосовали журналисты, а за попадание в символические пятёрки — тренеры. И в итоге первые отдали предпочтение Газолю, а вторые — Аллену, Леброну и Сержу Ибаке. Только не рассказывайте Аренасу, что последний пришёл в НБА из чемпионата Испании и имеет гражданство этой страны. Забавно, что за год до этого другой DPOY, Тайсон Чендлер, также не попал в первую сборную защиты. И чтобы не допустить повторения подобных ситуаций в будущем, право голоса при выборе All-Defense в НБА передали от наставников к представителям медиа. И неудивительно, что годом позднее другой европеец — Жоаким Ноа — был признан лучшим защитным игроком и вошёл в первую символическую пятёрку, набрав больше всех баллов по итогам голосования.

Зак Рэндольф (слева) и Жоаким Ноа (справа), 2015 год Фото: Jonathan Daniel/Getty Images

Почему Ноа? Потому что он был не просто отличным защитником, способным по необходимости переключиться на периметр. Француз также был отличным пасующим, а его характер и неукротимая энергия делали его настоящим лидером своей команды. Но когда Жоаким получил травму плеча и потерял уверенность в собственной игре, в его карьере быстро наступил спад.

При этом по критериям Аренаса этот центровой не является плохим, проблемным европейцем. Он провёл три года в колледже Флориды, а значит, обучен защите. А вот кто упустил бесценную возможность потренироваться в NCAA, так это напарник Ноа по сборной Франции, который вскоре сменил его в статусе DPOY — Руди Гобер. В сезоне-2016/2017 он был вторым в голосовании за награду лучшему игроку защиты и попадание в первую символическую сборную, в обоих случаях уступив только Дрэймонду Грину. А уже год спустя восходящая звезда «Юты» занял безоговорочное первое место в обеих номинациях.

Превосходство Гобера объяснялось и объясняется тем, что он обладает внушительными габаритами, а также удивительным пониманием и чувством игры. Он хорош на подборе, является реальной угрозой в «краске» и оказывает неоценимое влияние на ход встречи. В этом году Руди может получить уже четвёртую для себя статуэтку имени Хакима Оладжьювона. Подробнее об этом и другом французском игроке, который уже зарекомендовал себя как отличный защитник, можно почитать в большом материале «Чемпионата»:

Вместе с Гобером своё восхождение на вершину начал другой представитель европейской школы — Яннис Адетокунбо. Несмотря на нигерийское происхождение, он родился и вырос в бедной семье в Афинах, так что ни о каком колледже в США речи идти и не могло. Вот и получается, форвард «Милуоки» также попадает в категорию «бесталанных европейцев, которые испортили НБА». Яннис попал во вторую сборную защиты в возрасте 22 лет. Ему потребовалось два сезона на то, чтобы подняться в первую пятёрку, и ещё год, чтобы сместить Гобера с трона DPOY. В том году Адетокунбо также был практически безоговорочно признан MVP. Получить две этих награды в одном сезоне до него удавалось только Майклу Джордану и Хакиму Оладжьювону (который родился в Нигерии). Но куда до них какому-то там европейцу, правда, Гилберт Аренас?

Если разобрать его высказывание чуть более подробно, то поговорить стоит о двух моментах. Первый — вся история со студенческим баскетболом, где игроков якобы обучают сакральному защитному мастерству. И если бы Аренас посмотрел хоть один матч Евролиги в своей жизни, то понял бы, насколько велика разница в уровне между этим турниром и NCAA (включая «Мартовское безумие»). Большинство игроков, которые играют в первом дивизионе NCAA, никогда не выйдут на профессиональный уровень. Они привязаны к своему колледжу и системе образования, а не к клубу, как в Европе, и единственный вариант для них — это попробовать пробиться в НБА через драфт или двусторонний контракт. Из 250-350 человек, которые выставляют свою кандидатуру каждый год, путёвку в большой баскетбол получают только 58. Так что у парней, которые не входят в число лучших игроков своего класса, шансов по традиции довольно мало. И таких большинство.

А вот в Европе игрок может пройти через молодёжную систему конкретной команды и оказаться в основе раньше, чем американские подростки обычно поступают в колледж. Хороший пример — Лука Дончич. В 13 лет он перешёл в «Реал», с которым подписал контракт на пять лет, а уже в возрасте 16 лет дебютировал в чемпионате Испании и Евролиге. Спустя два года он стал MVP турнира и после этого уже уехал в НБА. И если кто-то не помнит, тренером Дончича в «Реале» был Пабло Ласо — один из лучших специалистов в Европе за последние два десятилетия.

Пабло Ласо (слева) и Лука Дончич (справа), 2018 год Фото: Mustafa Ozturk/Getty Images

Как вообще можно сравнивать подобную подготовку с выступлением в NCAA? Ведь не просто так большинство талантливых игроков выбирают для себя «уан-энд-дан» — то есть уходят из колледжа после первого сезона. Если бы не правила НБА, востребованных проспектов до сих пор драфтовали бы из старшей школы, как в старые добрые времена. Колледж позволяет им набраться опыта, проявить себя на более серьёзном уровне и в более конкурентном чемпионате, но не более того. И даже в плане набора опыта студенческий баскетбол уступает Евролиге, где талантливая молодёжь играет бок о бок с чемпионами мира и Европы (и иногда ветеранами из НБА).

И раз уровень этого первенства заметно выше, то и уровень игры в обороне там, естественно, выше. И те, кто имеет опыт выступления по обе стороны Атлантического океана, неоднократно отмечали это. Виктор Вембаньяма говорил, что НБА менее контактная и физическая, чем европейские турниры. Яннис считает, что играть в Европе куда сложнее (при том, что уровень таланта в США всё же заметно выше). Никола Йокич отмечал, что в европейском баскетболе нужно думать на шаг вперёд, и даже Дончич верит, что в НБА в целом легче набирать очки.

Все они, конечно, ссылались на разницу в регламенте. Например, на правило трёх секунд, которое в ФИБА не распространяется на игру в защите. Размер площадки также является большим отличием. И да, в плане регуляции в НБА действительно отдают предпочтение нападению. Но думать, что это делается исключительно в угоду европейским игрокам — то ли просто глупость, то ли неприкрытая ксенофобия. И это второй момент.

Матч Евролиги, 2024 год Фото: Victor Carretero/Getty Images

В спорте есть такой немаловажный фактор, как зрелищность. Всё, что НБА делала и делает в последние 20 лет, направлено именно на повышение зрелищности. То самое правило трёх секунд в обороне, зонная защита, запрет на хэнд-чекинг, нулевой шаг, ужесточённые нормы контакта… Всё это служит одной-единственной цели — позволить игрокам как можно чаще и успешнее атаковать кольцо. Если оглянуться на совсем далёкое прошлое, по той же причине в лиге появилась трёхочковая линия и даже 24-секундный отсчёт.

Зачем всё это НБА? Деньги (кто бы мог подумать). Из повышения зрительского интереса следует приток финансов. И обычные болельщики не хотят смотреть за игрой, в которой две команды рубятся в обороне, но при этом набирают по 70 очков. Они хотят больше экшена, ярких моментов, хайлайтов. Существует мнение, что именно поэтому нынешние судьи так часто игнорируют пробежки и пронос мяча, зато свистят после малейшей погрешности при контакте в защите. Скорость игры повысилась настолько, что её приходится как-то замедлять. А пока в матче остановка, в телетрансляции можно как раз показать рекламу…

Концепт звёздности и популярности самих игроков также играет немаловажную роль. Сколько внимания было приковано к Леброну Джеймсу и его рекорду по результативности? Сколько внимания было приковано к каждому матчу, в котором условный Дэмьен Лиллард набирал по 50, 60 или 70 баллов? Только на промежутке с 22 по 26 января этого года два игрока преодолели отметку в 70 очков и ещё два — в 62 очка. А теперь представьте, сколько громких заголовков, кликов и просмотров это сгенерировало для НБА.

Конечно, во всём должен быть баланс. Футбольный матч, в котором команда пропустила 10 голов, принято считать далеко не самым интересным — как и матч, в котором было два удара по воротам за 90 минут. Но чтобы исправить положение, НБА даже не придётся вводить новые правила. Нужно только проследить за тем, чтобы игроки соблюдали существующие, а в противном случае наказывались судьями — безо всяких отговорок.

Недавно в лиге заявили, что рассмотрением ситуации с перевесом в пользу нападения займётся специальный комитет. Будет интересно посмотреть, что там придумают, но одно можно сказать наверняка — выгонять европейцев из НБА никто не будет. Прости, Гилберт Аренас.

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