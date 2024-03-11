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Владислав Емченко рассказал, как «Локомотив-Кубань» упустил победу в матче с ЦСКА

Владислав Емченко рассказал, как «Локомотив-Кубань» упустил победу в матче с ЦСКА
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Атакующий защитник «Локомотива-Кубань» Владислав Емченко прокомментировал поражение краснодарского клуба от московского ЦСКА в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«В конце четвёртой четверти, когда мы вели 10 очков, как-то всё произошло мгновенно – бам, бам – два раза проворонили в защите, получили два трёхочковых броска, и ЦСКА поймал кураж, который позволил им победить в овертайме. Овертайм уже выглядел так, словно мы опустили руки. Очень много позволили сопернику в защите, и когда разница достигла 9 очков, всё с исходом матча уже стало понятно.

Считаю, что бы ни происходило на площадке, мы не должны опускать руки и прекращать бороться. Но в овертайме выглядело именно так. Я надеюсь, что мы проработаем этот момент, и такое больше не повторится», – приводит слова Емченко официальный сайт «Локомотива-Кубань».

Напомним, ЦСКА в овертайме обыграл «Локомотив-Кубань» со счётом 96:82. При этом за несколько минут до конца основного времени матча армейцы уступали с разницей в 10 очков. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий ЦСКА Мело Тримбл, который набрал 26 очков. Емченко записал на свой счёт шесть очков, три подбора и четыре результативные передачи за 30 минут на паркете.

На данный момент ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице группы «А» второго этапа Единой лиги, уступая лишь казанскому УНИКСу по дополнительным показателям. «Локомотив-Кубань» расположился на четвёртой строчке.

Единая лига ВТБ . Группа А
10 марта 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
82 : 96
ОТ
ЦСКА
Москва
Локомотив-Кубань: Уайт - 19, Акун-Пёрселл - 13, Мартюк - 13, Бэрфорд - 11, Ндур - 6, Емченко - 6, Елатонцев - 5, Узинский - 5, Щербенев - 2, Темиров - 2, Ведищев, Сычков
ЦСКА: Тримбл - 26, М'Бай - 21, Жан-Шарль - 14, Астапкович - 11, Курбанов - 10, Джекири - 7, Антонов - 4, Хэнлан - 3, Ухов, Руженцев, Карданахишвили, Клюев
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