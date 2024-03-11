Владислав Емченко рассказал, как «Локомотив-Кубань» упустил победу в матче с ЦСКА

Атакующий защитник «Локомотива-Кубань» Владислав Емченко прокомментировал поражение краснодарского клуба от московского ЦСКА в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«В конце четвёртой четверти, когда мы вели 10 очков, как-то всё произошло мгновенно – бам, бам – два раза проворонили в защите, получили два трёхочковых броска, и ЦСКА поймал кураж, который позволил им победить в овертайме. Овертайм уже выглядел так, словно мы опустили руки. Очень много позволили сопернику в защите, и когда разница достигла 9 очков, всё с исходом матча уже стало понятно.

Считаю, что бы ни происходило на площадке, мы не должны опускать руки и прекращать бороться. Но в овертайме выглядело именно так. Я надеюсь, что мы проработаем этот момент, и такое больше не повторится», – приводит слова Емченко официальный сайт «Локомотива-Кубань».

Напомним, ЦСКА в овертайме обыграл «Локомотив-Кубань» со счётом 96:82. При этом за несколько минут до конца основного времени матча армейцы уступали с разницей в 10 очков. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий ЦСКА Мело Тримбл, который набрал 26 очков. Емченко записал на свой счёт шесть очков, три подбора и четыре результативные передачи за 30 минут на паркете.

На данный момент ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице группы «А» второго этапа Единой лиги, уступая лишь казанскому УНИКСу по дополнительным показателям. «Локомотив-Кубань» расположился на четвёртой строчке.